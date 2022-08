Foschi: "Che colpo Sirigu! Ottimo portiere e ragazzo eccezionale, già da giovane..."

Rino Foschi, noto dirigente sportivo, portò Salvatore Sirigu al Palermo e ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Rino Foschi, noto dirigente sportivo, portò Salvatore Sirigu al Palermo e ne ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Sirigu lo presi a Palermo ed era molto molto giovane. Aveva una buona prospettiva, lo mandai a farsi le ossa in giro, poi è tornato e l'abbiamo venduto al PSG. E' un ottimo portiere, credo che al Napoli si giocherà il posto da titolare. Inoltre Salvatore è un ragazzo eccezionale, che si fa trovare sempre pronto. E' un numero uno, un ragazzo molto serio, di famiglia eccezionale. Per me il Napoli ha fatto un gran colpo".