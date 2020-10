Foschi contro il Napoli: "Doveva partire per Torino, c'è un regolamento"

Intervistato da TMW, il dirigente sportivo Rino Foschi ha parlato anche della questione legata alla mancata partenza del Napoli per Torino nella terza giornata di campionato: “Juve-Napoli? Le regole sono quelle e sono state fatte rispettare. Il Napoli ha sbagliato a non partire. Il ds per la Roma? Paratici sarebbe stato un grande colpo, è uno dei più bravi in Italia”.