Foschi: "Garcia è un buonissimo allenatore, il problema è stato un altro"

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Garcia è un buonissimo allenatore, ma è arrivato a Napoli nel momento sbagliato. Subentrare in una squadra forte come il Napoli non è facile, poi è andato sotto pressione Garcia per qualche risultato non ottimale. Sono sempre stato dalla parte di Garcia, ma il gruppo non sentiva empatia col tecnico.

Mazzarri non è il medico del momento, però se ritrova il gruppo può fare bene. Poi quest’anno son venuti meno dei giocatori importanti, ma ciò che conta è che Napoli rimane una piazza importante. Il gruppo adesso ha la possibilità di fare cose buone, De Laurentiis è contentissimo e dovrebbe andare nel verso giusto”.