Foschi: “La Juve sta facendo un grande lavoro in silenzio, se prende Koulibaly fa paura"

“Marotta e le dichiarazioni su Dybala? È il solito Marotta. Esperto, furbo. Sa lavorare in silenzio”. Così a Tuttomercatoweb Rino Foschi, ex ds di - tra le altre - Verona e Palermo.

Che operazione è stata Lukaku?

“Marotta ha riportato un giocatore importante che era stato bravo a vendere. Un grande colpo di mercato”.

Crede ancora in Dybala all’Inter?

“Prima le uscite. A Marotta e Paratici Dybala l’ho ceduto io. Con esperienza Beppe sta bloccando un giocatore importante. E non si fa mettere pressione per le uscite”

E il mercato della Juve?

“La Juve sta facendo un grande lavoro in silenzio. Se prende Koulibaly fa paura. Juve e Inter si stanno muovendo con intelligenza”.