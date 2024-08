Foschi: "Osimhen faccia il professionista! ADL avrebbe dovuto cederlo un anno fa..."

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Cedere è sempre più difficile che acquistare, fa parte del gioco delle partenze e degli arrivi. Anni fa era meno complicato, ora i direttori fanno il loro lavoro e i procuratori hanno il pallino in mano. I presidenti devono fare meno errori possibili. Napoli è una piazza importantissima, che vuole risultati e non vuole aspettare molto. Tante cose andranno in porto, certe operazioni andranno a buon fine, ma ci vorrà tempo. Il calcio è cambiato ed è difficile far calcio in Italia. I soldi son quelli che sono, i presidenti non ne vogliono buttar via. I nuovi presidenti non sono qui per amore, ma per altri fini.

Questione Osimhen? Il calciatore deve ringraziare il Napoli e deve fare il professionista. De Laurentiis avrebbe dovuto cederlo l’anno scorso, quest’anno Osimhen ha un estimatore importante che è il PSG che però non vuol cacciare i soldi della clausola, è il gioco delle parti. Il presidente ha sbagliato a non cederlo l’anno scorso, ma anche io avrei sbagliato per non far dispiacere la piazza. Conte è bravissimo, è venuto a Napoli per fare risultati e ciò che si aspetta lo vuole subito. Il calciomercato dura due mesi, ma son pochi due mesi”.