Foschi svela: "Tre anni fa ADL voleva le dimissioni di Giuntoli"

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Gaetano

Rino Foschi, dirigente sportivo, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Con Zamparini ci ho lavorato per otto anni e più, era uno che cambiava spesso le persone con cui lavorava. De Laurentiis, da quando ha il Napoli, ha imparato tante cose e ha fatto il presidente come lo faceva Zamparini, non a caso andavano molto d'accordo i due. Zamparini s'è sempre preso delle responsabilità. De Laurentiis, nel percorso che ha fatto, ha avuto grandi crisi per delle scelte non proprio ottimali. Tre anni fa De Laurentiis voleva le dimissioni di Giuntoli e se lo avesse fatto chissà cosa sarebbe accaduto".