FOTO - 16 settembre, Maradona e l'esordio in A: "Col Verona mi resi conto di due cose"

Il Napoli ha ricordato il debutto in Serie A di Diego Armando Maradona. L'argentino ha ringraziato il club azzurro sui social: "Grazie per aver ricordato questa data e grazie alla Serie A per il suo posto. Contro quel Verona, feci subito i conti con le difficoltà che avremmo affrontato, dentro e fuori dal campo, ma soprattutto con l'amore smisurato di un intero popolo. Chi ama non dimentica!" le parole di Diego.