Francini: "Non credo ad un filotto di Inter e Milan. Roma? Spero arrivi stanca a Napoli"

Giovanni Francini, già campione d’Italia con la maglia del Napoli, è intervenuto ai microfoni di 'DeliettaGol', trasmissione in onda su Tv Luna.

Su Napoli-Fiorentina: "Disfatta ma il Milan ci aspetta Il centrocampo del Napoli è venuto meno, senza Anguissa si va in difficoltà. Zielinski è un periodo che manca nelle prestazioni, anche Fabian non ha brillato. Un giocatore con le qualità di Piotr può essere determinante, forse manca sotto il punto di vista del carattere. Grosso handicap, se ti manca quello, manca tutto. Speriamo di recuperarlo, abbiamo bisogno di lui e di tutto il gruppo compatto.

Su Osimhen e Mertens: "Osimhen e sempre solo, lotta con tutti i difensori. Con Mertens vicino avrebbe un appoggio. Ora bisogna rischiare qualcosina. Bisogna vedere con Anguissa se si può rischiare la presenza di Mertens per gli equilibri di squadra.

Sui tifosi sugli spalti: "Il Dodicesimo uomo è importante, forse è mancato un po’ il calore. Ai nostri tempi quando salivi la scaletta per entrare in campo, i tifosi ci erano vicini dal primo momento fino ad un’ora dopo la partita. Si sentiva un’atmosfera diversa da oggi".

Sulla formazione scelta da Spalletti Perché RrahmaSni e non Juan Jesus? "Bisognerebbe chiederlo al mister. Rrahmani, forse, è sembrato più in forma durante l’allenamento nonostante lo stato influenzale. Se avesse perso con Jesus in campo poi il problema si sarebbe ripresentato.

Su Lozano e Fabian: "L’errore di Fabian è strano, dopo venti minuti non può mancare la lucidità. Mi sembra strano. C’è qualcosa che lo blocca a livello mentale.

Sui tanti duelli persi in campo: "Troppi i duelli persi. I viola mi sembravano più in palla fisicamente. Vincere a Napoli è una grande soddisfazione, non è facile. Ecco perché i festeggiamenti da Champions: per loro è una grande conquista. L’aspettativa della Fiorentina è alta anche grazie al lavoro dell'allenatore".

Sulla quota scudetto: "Non credo che l’Inter sia capace di vincerle tutte da qui alla fine. Stando alle ultime partite vedo che anche loro affrontano difficoltà. Anche il Milan non penso possa fare filotto.

Prossimo turno contro la Roma: "La Roma arriva da una vittoria, speriamo affronti una bella partita tosta giovedì in Europa. Queste ultime sei gare sono delle finali. Bisogna entrare in campo per dare tutto e di più di quello che si ha in corpo. Non dobbiamo e non possiamo sbagliare più partite. Mi auguro il Napoli sia più forte, ora è anche una questione di testa. Speriamo!"