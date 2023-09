Frey ha una favorita per lo Scudetto: "L'Inter ha la rosa più completa del Napoli"

L'ex portiere di Inter e Fiorentina, Sebastian Frey, ha parlato a TvPlay di diversi argomenti, soffermandosi anche sull'ultima prestazione di Sommer

L'ex portiere di Inter e Fiorentina, Sebastian Frey, ha parlato a TvPlay di diversi argomenti, soffermandosi anche sull'ultima prestazione di Sommer contro il Sassuolo: "Sommer ha sbagliato, se prendi gol sul primo palo qualcosa non è andato come dovrebbe, ma non è il caso di metterlo in discussione. Se vado ad analizzare la partita persa dalla Juventus, abbiamo visto due errori. L’errore più eclatante non è quello su Laurienté ma quello su Pinamonti. A questi livelli sono errori di concetto di gioco. Io continuo a trovare la rosa dell'Inter più completa di quella del Napoli, a prescindere da quello che è successo l'anno scorso".

"Dopo il 5-1 al Milan Inzaghi era considerato il migliore allenatore al mondo, ora si parla della sconfitta; le provocazioni ci stanno ma i dati gli stanno dando ragione. Il Sassuolo ha meritato la vittoria e ha battuto Inter e Juventus, Berardi è un grande attaccante. Negli ultimi anni è diventata la bestia nera dei nerazzurri ma non metto in discussione la squadra. Continuo a vedere una grande Inter. Continuo a pensare che sia la favorita per lo scudetto insieme a Milan, Juventus e Napoli ma l'Inter è sempre al centro del ciclone, appena perde si rimette tutto in discussione. Ma è stato fatto un buon mercato secondo me".