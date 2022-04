Frey: "Non oso immaginare cosa succederebbe in città se arrivasse lo scudetto"

TuttoNapoli.net

Sebastien Frey ha parlato di vari temi nell'intervista a Tuttomercatoweb.com, a partire dalla sfida di domani tra Juve e Inter. Da ex nerazzurro ha detto: "La partita è il derby d'Italia ed è bellissima da vivere. Nessuna delle due può fare un passo falso. L'Inter per tenersi ancora in corsa per lo scudetto deve vincere. E' una gara molto delicata".

E il Napoli che chance ha?

"E' una bella sorpresa anche se da anni è una garanzia in A. Si sta giocando lo scudetto. Non oso immaginare se vince il tricolore cosa succederebbe in città. Sarebbe una bella favola. Ad oggi la vedo un po' difficile per loro perchè sono anni che non lottano per questo traguardo. Il Milan magari è più abituato, l'Inter ci ha preso gusto e la Juve non va sottovalutata perchè ci sarà fino in fondo a provarci. Sarà un bel finale di stagione così aperto".