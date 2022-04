Furia Sabatini: "A Roma cose ignobili! Ad ogni fischio tutti in campo, su Mourinho..."

Durissimo sfogo ai microfoni di Dazn di Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, dopo la sconfitta contro la Roma.

Durissimo sfogo ai microfoni di Dazn di Walter Sabatini, direttore sportivo della Salernitana, dopo la sconfitta contro la Roma: "Mourinho dirà che non mi conosce ma non me ne frega un ca***! Con tutto il rispetto per la Roma devo dire che io assisto a delle cose ignobili dal punto di vista calcistico e sportivo, quello che succedendo in campo quando si viene a giocare a Roma è davvero inaccettabile. Ad ogni decisione arbitrale vanno tutti in campo dalla panchina, penso sia una cosa insopportabile. Cosa volete che facciano gli arbitri? Invertono le punizioni. Il calcio di rigore su Djuric non vanno nemmeno a vederlo, so che posso perdere alla Roma ma non così".

Mourinho ha chiesto scusa dopo la partita.

"Io chiedo scusa a Mourinho solo per averlo nominato, non arriverò mai al suo livello. Quando sentirà le mie dichiarazioni dirà che non ho vinto niente, io non ho vinto un cazzo ma questo è una vita invivibile. Amo la mia squadra, vuole salvarsi e hanno diritto ad un trattamento decorso. Sono incazzato".

Parla del fallo di Ibanez su Djuric?

"Quello è un rigore netto, non mi danno il rigore e prendo atto. Se Ederson fa un anticipo pulito non deve essere fischiato fallo, è un giocatore che si sta mettendo in mostra nella Salernitana".