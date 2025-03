Futuro Conte? Giuliani: “I dubbi ci sono, se arriva una di quelle sirene…”

vedi letture

A 'Diretta Stadio' su Top Calcio 24, è il giornalista Fulvio Giuliani ha parlato del futuro di Antonio Conte: “Nel momento in cui dovesse palesarsi una di quelle sirene forti di cui si parla, quantomeno Conte ascolterà. Soprattutto dopo quanto successo a gennaio con l’addio del giocatore piu forte quando eri in testa e senza sostituirlo. E’ un qualcosa che incide. I dubbi restano diciamo la verità, e’ impossibile non dirlo”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).