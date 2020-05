Gaetano, l'ex allenatore: "E' un talento pieno di doti, il suo ruolo ideale è la mezzala"

Massimo Rastelli, ex allenatore della Cremonese, ha parlato di Gianluca Gaetano nel corso del suo intervento ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nei due mesi e mezzo in cui ho lavorato con lui mi sono accorto che Gaetano è un talento, un ragazzo molto umile. E' arrivato a Cremona con la giusta mentalità, sapendo di doversi conquistare il posto. La mezzala è il ruolo ideale per lui, al fine di fargli fare una gran carriera".

IPOTESI SERIE A - "E' difficile dirlo perché al di là delle qualità tecniche, della visione, della bravura nell'ultimo passaggio, c'è da dire che fin qui ha giocato pochissimo, sia al Napoli che alla Cremonese. Ha bisogno anzitutto di giocare e trovare continuità. L'importante è trovargli un progetto giusto, che gli permetta di giocare".