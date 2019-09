Galderisi: "Il Napoli gioca un calcio fatto di entusiasmo. Per lo scudetto se la giocheranno in tre"

Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di ‘Avanti Madama’, è intervenuto l’ex bianconero Giuseppe Galderisi: “Sarri? È normale che nel mondo del calcio quando si cambia si pensa subito di ottenere risultati. La scelta che ha fatto la Juventus va sostenuta. I bianconeri non sono abituati a vedere l’Inter due punti in su. Qualche difficoltà ci sarà, ma alla lunga verrà fuori la qualità di questa rosa. Sicuramente qui non hai Mertens, Insigne e Callejon, ma per certi versi hai giocatori più forti. Serve un po’ di pazienza da parte di tutti, anche se la pazienza non c’è perché la Juventus deve vincere.



Napoli? Mi piace molto, è una squadra che gioca un calcio molto pulito, lineare, fatto di entusiasmo. Credo che per lo scudetto se la giocheranno Napoli, Inter e Juve. Forse anche la Roma va tenuta sott’occhio, magari non per lo Scudetto, ma è sicuramente una squadra interessante”.