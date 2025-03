Galeone: "Non so se Conte resterà a Napoli, Allegri ha detto no ad ADL 8-9 volte"

Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli e mentore di Massimiliano Allegri, è intervenuto a TeleLombardia: "Non so se Conte rimarrà al Napoli. De Laurentiis in passato ha chiamato 8-9 volte Max, che ha sempre detto no. Se Inzaghi non vince il campionato, non vedo perché dovrebbero confermarlo e quel punto Marotta chiamerebbe Allegri all’Inter sicuramente…”.

Sulla Juventus: "Allegri ha fatto bene nell’ultimo triennio alla Juve: non credo avrebbe potuto far di più. Quest’anno si son visti i risultati senza con Motta, che ha fatto fuori tutta la vecchia guardia facendo spendere tanti soldi a differenza del mercato fatto a Max…".