Galeone punge: "Spalletti e Sarri allenatori veri, non come i ragazzotti che sono in giro..."

Giovanni Galeone, ex allenatore del Napoli, ha parlato a Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli: “Se la Juve non vince con il Sassuolo credo che la lotta Champions sia già decisa. In casa bianconera hanno programmato male, hanno pensato che prendendo CR7 si poteva vincere la Champions, ma non è così. Sono stati insoddisfatti di Allegri e si sono disfatti di lui. Mi auguro che tornino a lavorare Spalletti, Sarri, Mazzarri ed Allegri. Questi sono allenatori veri e non i ragazzotti che ora sono sulla panchina dei club. Si dice che che Spalletti allenerà il Napoli. De Paul? Sono tre anni che è al top ed è di un altro livello. Lo vedrei bene a Napoli”.