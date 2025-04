Podcast Galli: "Scudetto, sarà battaglia di nervi. Ho una certezza su Conte"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'agente Beppe Galli, presidente dell'AIACS.

Ci dobbiamo aspettare un prologo del mercato estivo con quello extra per il Mondiale per Club?

"Secondo me il grosso lo vedremo a luglio, vedremo qualche prestito e niente di più".

Che si aspetta dal mercato dell'Inter? Circoleranno più soldi o un mercato ancora in stallo?

"L'Inter farà anche l'U23, quindi sarà anche in prospettiva. Ma anche le altre squadre si metteranno al passo, perché hanno capito che mettendo soldi sui giovani è un investimento sul medio termine positivo".

Un commento sul ritorno in Serie A del Sassuolo?

"Il Sassuolo si è sempre saputo che la sua forza è la programmazione. Purtroppo lo scorso anno è incappato in una retrocessione ma tornare subito in A non è cosa da tutti. Va fatto un plauso alla società, ai dirigenti, ai giocatori, all'allenatore".

Lotta Scudetto, come la vede?

"L'Inter ha la Champions e credo che avere questi minuti nelle gambe potranno pesare. Il Napoli è dietro tre punti e deve recuperare. Diventa una bella battaglia di nervi. Conte di sicuro non lascerà nulla di intentato".