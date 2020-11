Galli su Gattuso: "Saprà sfruttare la rabbia per la sentenza, è un maestro in questo"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex calciatore del Milan Filippo Galli: "Gattuso potrebbe sfruttare la sentenza di ieri per motivare la squadra? Rino è maestro in questo, avrà già pensato alla strategia per buttare rabbia sul campo e renderla proficua. Fa sempre fastidio perdere una gara senza giocarla sul campo e ancora di più avere un punto i meno.

Miglioramenti in difesa? Rispetto all’anno scorso i numeri parlano chiaro. Il mister è molto bravo, non solo lavora molto bene di reparto ma anche di squadra. Ho visto a Bologna una partita di una grande squadra, la voglia di comandare il gioco ed essere protagonista.

Scudetto? Considerando alle difficoltà che stanno avendo Juve e Inter, il Napoli può avere l’occasione di approfittare e di ambire allo scudetto. Alla ripresa c’è un Napoli-Milan interessante, sarebbe davvero bello che entrambe possano lottare fino alla fine per il titolo. Anche i rossoneri hanno dimostrato consapevolezza e forza, il Napoli ha profondità di rosa e questo è la cosa più importante essendo impegnato in tre competizioni”.

Nazionali? Ci sono interessi ai quali non si può venir meno e quindi bisogna rispondere alle chiamate delle nazionali. Certamente con tanti spostamenti e frequentando ambienti insoliti aumenta il rischio di contagio per i calciatori”.