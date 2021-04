Gamberini ricorda i primi giorni di Mertens a Napoli: "Imparò subito la lingua, ragazzo straordinario e umile"

Alessandro Gamberini, ex giocatore anche del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. "Ricordo benissimo quando Dries arrivò in maglia azzurra perchè giocavo anche io in quel Napoli. E' sempre stato un ragazzo perbene, fece di tutto per imparare la lingua italiana, fin dai primi giorni. Non posso mai dimenticare la sua umiltà e l'approccio nello spogliatoio del Napoli. Un ragazzo straordinario che ha dimostrato le sue grandi doti umani e professionali. Ogni volta che sfidavo il Napoli da avversario mi salutava sempre con grande affetto. Quegli abbracci di Dries prima delle partite valevano più di tantissime parole, un uomo veramente più unico che raro. Lo ricordo sempre con grande affetto e piacere, è stato grande in azzurro".