Podcast Garbo vota Napoli per un altro motivo: "Como più forte di quest'Inter con le riserve!"

Il giornalista Daniele Garbo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dei temi della Serie A.

Le sensazioni a 90 minuti dalla fine?

"Non ci crede neppure l'Inter, ho letto la formazione. Lo Scudetto è andato, penseranno alla Champions che è il crocevia sui giudizi della stagione. Se la perdono è un disastro, perderebbero tutto. Se quell'Inter lì batte il Como è una sorpresa. E' un Como che non ha regalato nulla a nessuno, si giocherà la sua partita. Io sono convinto che l'Inter non vincerà. E' più forte di questa Inter, dell'Inter attuale con le riserve".

Milan-Tare, è fatta:

"Le tre mosse da fare? Far chiarezza sui ruoli societari, se ci sarà ancora Ibrahimovic o sarà congedato, per consentire a Tare di lavorare al meglio. La prima mossa poi è il nuovo allenatore, vendere qualche giocatore ormai lontano dal progetto. E poi creare una rosa di livello per lottare per lo Scudetto".

Roma, pensiero Europa e allenatore:

"Per me De Rossi sarebbe la soluzione migliore, ma faccio fatica a capire ancora. Spero che lunedì sciolgano questo nodo".

Come vede la lotta all'Europa?

"Penso che a Torino la Roma possa vincere, ha molte più motivazioni".