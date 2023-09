Garcia su Raspadori: "Può fare tutto, poi con Osimhen è meglio non essere solo un 9..."

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Rudi Garcia è stato interrogato nuovamente su Raspadori e l'impiego da centravanti.

Raspadori lei lo vede in più ruoli, un suo giudizio sulla nazionale da punta?

"Non ho visto tutte le partite, ho troppi giocatori in nazionale, non ho 10 occhi per vederle insieme, so che ha giocato 70' da punta nella seconda partita, nella prima è entrato, fa parte delle sue soluzioni. Ho sempre detto che può giocare in tutti i ruoli in attacco, compreso il 9, ma può giocare anche mezzala per le sue qualità, per lui sarebbe meglio non essere solo una punta perché c'è Osimhen ed è difficile avere minuti. Lui è bravo dappertutto, lo useremo dove serve e dove c'è spazio. Ha giocato tanto, le prime due da titolare e entrato per primo nella terza, è importante per noi".