Gargano: “Scudetto? Il Napoli lo merita, tifo sempre per loro. Torno con Marek per festeggiare”

Walter Gargano, ex centrocampista del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Faccio sempre il tifo per il Napoli, ringrazio sempre Napoli perché lì ho costruito la mia famiglia.

Napoli pronto per lo scudetto? Si, ha dimostrato di avere una grande rosa e quello è importantissimo. In questo periodo nonostante le tante assenze hanno continuato a lottare nelle prime posizioni. Quest’anno il Napoli merita di vincere, è difficile perché Inter e Milan son in grande forma, ma penso che il Napoli abbia qualcosa in più delle altre. Se torna la fortuna, la squadra di Spalletti lotterà per il titolo fino alla fine.

Qualche notte europea col Napoli che ho nel cuore? Quando giocavamo in casa non era una partita come le altre. Il tifo napoletano è unico al mondo, quella musica e l’urlo sempre ti avvertivano che arrivava un grande avversario. Per me erano notti uniche perché il Napoli e i tifosi napoletani sono unici al mondo.

Meglio Lobotka o Anguissa vicino a Fabian? Per il gioco che ha il Barça preferirei Lobotka o Demme. In questo momento lo slovacco a qualcosa in più e farei giocare lui con Fabian, senza togliere nulla a Zielinski che è un grandissimo giocatore

Torneresti in città per la festa scudetto del Napoli? Sarò sicuramente lì se dovesse accadere. Porterei la famiglia con me e anche con Marek saremmo lì”.