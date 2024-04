Gatti contro il VAR: “Non si può fare più nulla, preferisco il vecchio calcio”

Il difensore della Juventus Federico Gatti ha rilasciato una intervista al quotidiano 'TuttoSport'

Il difensore della Juventus Federico Gatti ha rilasciato una intervista al quotidiano 'TuttoSport' alla vigilia del derby della Mole. Nel corso del botta e risposta, Gatti ha parlato anche dei rapidi cambiamenti che si stanno susseguendo nel mondo del calcio: "Allargare le porte visto che i calciatori sono sempre più alti? Non mi compete, ma io dico che mi va bene così. Stiamo rivoluzionando troppo il calcio per i miei gusti, a me piace quello di altri tempi. Quello senza VAR, ora non mi pare tutto finto ma si sta esagerando".

Poi in un altro passaggio ha aggiunto: "La tecnologia esasperata toglie le emozioni per abbassare il numero degli errori, ma in realtà si sbaglia lo stesso perché ci sono comunque scelte difficili da prendere. Davanti a un monitor vedi una realtà che è oggettiva ma non sempre corrisponde a quella del campo. Con le azioni al rallentatore non capisci l’entità dei contatti. Lo dico anche per esperienza personale. Se fermi l’immagine magari vedi un tocco o un contatto ma non puoi comprenderne la portata e la forza. Il braccetto un po’ alzato, un po’ basso, un difensore ora non può più fare niente che è rigore. A volte fanno un cinema per far prendere un giallo o un rosso all’avversario. In area non possiamo più intervenire, ci dobbiamo togliere per evitare di subire un rigore".