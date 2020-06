Gattuso carico: "Col Barcellona per giocarcela, vogliamo andare in vacanza tardi..."

Nella sua intervista per Kiss Kiss Napoli l'allenatore azzurro Rino Gattuso ha così parlato della sfida di ritorno degli ottavi di Champions League: "Da parte nostra c'è la consapevolezza di affrontare una squadra più forte, ma ci arriviamo nel miglior modo possibile, con la condizione fisica giusta, anche quella mentale. Non sarà una vacanza, ce l'andremo a giocare, anzi vogliamo andare in vacanza il più tardi possibile".