Gattuso e la lumaca: "La mangiai per fare gruppo, per il calcio ho fatto anche di peggio"

Gennaro Gattuso ha mangiato una lumaca. Lo racconta in conferenza stampa: "L’ha scritto Pirlo nel suo libro. Era prima della sfida Milan-Manchester United, la squadra era tesa e c’era una lumaca sul prato. Nessuno pensava che avessi il coraggio di mangiarla ed io la mangiai per fare gruppo. Per me questo è il calcio, ho fatto di peggio che mangiare una lumaca".