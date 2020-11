Gattuso irritato: "Troppe polemiche e maestri! Per mesi mi chiedevano il 4-2-3-1 ora il 4-3-3"

Al termine della gara vinta a Bologna, l'allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport, ha risposto alle troppe critiche ricevute per il modulo adattato quest'anno: "L'andazzo che sto sentendo ultimamente non mi piace per nulla. Troppe polemiche, troppi maestri. Qua bisogna lavorare. Per mesi mi avete chiesto perché non passavo al 4-2-3-1, poi sbaglio una partita e si parla di nuovo di 4-3-3. Ognuno deve fare il suo, poi la responsabilità è mia e se sbaglio me ne vado a casa, ne pagherò io le conseguenze".