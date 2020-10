Gattuso non ci sta: "AZ era in vetta con l'Ajax e per Covid ha perso solo 1 titolare!"

Nella conferenza stampa odierna (qui), Rino Gattuso s'è soffermato anche sull'AZ, formazione snobbata in Italia ma che l'anno scorso era in vetta al campionato.

L'Inter ha sfiorato la vittoria in EL, cosa rappresenta questa competizione? "Rappresenta tanto, per tutti noi, sembra che domani giochiamo con gli scappati di casa mentre è un girone difficile da passare. L'AZ l'anno scorso era al vertice con l'Ajax, ha dato via un solo giocatore, hanno problemi di Covid ma mancherà solo 1 giocatore titolare in attacco. Dovremo esprimerci al massimo per passare!"