Gattuso pazzo di Osimhen: "Ho rotto le scatole a Giuntoli per farlo prendere a De Laurentiis"

Nell'intervista rilasciata a Sky Sport dopo la vittoria di Parma (qui), il tecnico del Napoli Rino Gattuso ha speso parole importanti per Osimhen:

Consiglio ad Osimhen? La cosa che mi ha convinto dal primo giorno, a casa mia tre mesi fa, è l'uomo. Il giocatore lo conoscevo bene, ho rotto le scatole a Giuntoli per andare dal presidente e prendere questo giocatore, quello che mi ha colpito è l'uomo: ha grandi valori, è un ragazzo che sa da dove è venuto ed in che posto è cresciuto e non si è dimenticato questo, spero e sono sicuro che rimarrà con i piedi per terra, è sempre stata la sua forza.

Contatto umano con i giocatori? Con Osimhen è troppo facile, in 4-5 giorni ha cominciato a scherzare nello spogliatoio, se non ha carisma e non sei intelligente non diventi amico di tutti e scherzi con tutti dopo 4-5 giorni. Umanamente mi piacciono le robe antiche, le parole che si usavano tanti anni fa con i calciatori, le cene, parlare pane e pani e vino al vino, preferisco essere me stesso e far fare la faccia brutta a qualche giocatore".