Gattuso ribadisce l'obiettivo: "Di scudetto avete parlato voi, noi vogliamo la Champions!"

Rino Gattuso dopo il pareggio contro il Torino, ieri, in conferenza stampa si è soffermato anche sugli obiettivi del suo Napoli per questa stagione: "È un campionato strano, non c'è nulla di facile. Il nostro obiettivo è di ritornare in Champions League, ne avete parlato voi di scudetto. Il nostro obiettivo è arrivare nelle prime quattro".