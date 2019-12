Gattuso stoppa la rotazione portieri: "Voglio continuità, non devo regalare niente ad Ospina"

Un trio di portieri importante in casa Napoli. Meret, come ormai noto, rappresenta il titolare degli azzurri, anche se con Ospina e Karnezis le spalle sono più che coperte. Con Ancelotti si è vista rotazione tra i tre (più tra Meret ed Ospina), e cosi anche Rino Gattuso in conferenza ha risposto sull'argomento: "Non è che Ospina non sia una certezza, ma in questo momento c'è da dare continuità a quello che stiamo facendo. Non devo regalare nulla ad Ospina, è un portiere che tiene bene la porta, un ragazzo che dà tanto. Valutiamo, ma per ora no".