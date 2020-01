Gattuso stravede per Hysaj: "Pochi sono come lui per giocare come voglio io"

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha parlato anche dell'importanza di Elseid Hysaj nell'ambito di una domanda sulla catena di sinistra: "Noi sviluppiamo entrambe le catene, non solo la sinistra. Hysaj? E' facile dire prendiamo un altro, ma giochiamo di reparto e meglio di lui ce ne sono pochi per interpretazione del ruolo, s'è fatto trovare pronto, sta facendo buone gare, è agevolato perché per tanti anni, credo 7 tra Empoli e Napoli, ha agito in una difesa a quattro come la nostra e sta facendo molto bene".