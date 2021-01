Gattuso su ADL: "Mi ha tranquillizzato! Non vado dietro alle chiacchiere, posso allenare anche in Kuwait!"

Ieri Aurelio De Laurentiis ha incontrato Rino Gattuso e la squadra alla vigilia dello Spezia. Cosa si sono dette le parti? E' stato chiesto a Rino Gattuso, che ha risposto così ai microfoni di Rai Sport: "Ha parlato alla squadra, ha detto quello che doveva dire e mi ha tranquillizzato. Ma io non ne ho bisogno perché faccio il mio lavoro e se non va bene vengo giudicato. Abbiamo superato il turno in Europa League, con squadre come AZ e Real Sociedad che vedete dove stanno in classifica, e sembra che non abbiamo fatto niente, siamo in semifinale di Coppa Italia e non abbiamo fatto niente. In campionato se vinciamo con la Juve siamo al terzo posto. Io so che qui è difficile vincere, lo sapevo fin dall'inizio. Io non voglio assicurazioni perché io sono cazzuto, non mi deprimo facilmente, mi sono conquistato tutto. So che possiamo fare di più, ma non vado dietro alle chiacchiere. Sono capace di allenare in Kuwait senza problemi se mi girano. In questo momento devo pensare alla squadra e farla rendere al massimo. Se andiamo a vedere ciò che succede in giro per l'Europa non si capisce nulla, gli alti e bassi ce li hanno tutti. Poi se qualcuno non è contento pazienza, io lavorerò fin quando mi faranno lavorare".

