Gattuso su Lozano: "L'anno scorso quando calciava cadeva a terra, ora è un giocatore ritrovato"

Nel corso dell'intervista ai microfoni di Sky Sport, Rino Gattuso, allenatore del Napoli, interrogato dopo la vittoria contro la Samp sui i margini di miglioramento di Hiriving Lozano, ha così risposto: "Ha caratteristiche precise, è veloce e fa entrambe le fasi. Il problema dell'anno scorso è che aveva poca forza, non riusciva a fare le due fasi, quando calciava cadeva a terra. Ora è un giocatore ritrovato, riesce a far gol, come faceva in Olanda col PSV. E' un calciatore importantissimo. Non dimentichiamo Politano, che sta facendo molto bene anche se oggi ha fatto fatica Ci può stare sbagliare le partite, l'importante è prepararsi bene, non stare col musino e guardare avanti".