Gattuso su Mertens: "Ha dato la scossa, ma ora serve più equilibrio..."

Dalla risposta di Gennaro Gattuso in conferenza stampa, seppur autore di un'ottima prestazione, al momento la soluzione Dries Mertens non sembra chissà quanto gradita all'allenatore. Il nuovo tecnico si è così espresso sul belga: "Mertens ha dato la scossa? Vero, ha dato una scossa ma in questo momento la squadra ha bisogno di trovare equilibrio. Da parte mia c'è la consapevolezza di avere a disposizione grandissimi giocatori, ma devo decidere, fare delle scelte, se farli giocare tutti insieme o avere maggiore equilibrio e rischiare meno possibile".

