Gattuso sulla discussa designazione: "Valeri ottimo arbitro, non è un problema per noi"

Nella conferenza stampa odierna, alla vigilia della Supercoppa, a Rino Gattuso è stato chiesto anche della designazione dell'arbitro Valeri che ha precedenti controversi con il Napoli

Finali decise da dettagli, ritrova l'arbitro Valeri di Napoli-Milan e la gomitata di Ibra la definì alla Tyson, ci ha pensato? "No, Valeri è un ottimo arbitro , come gli assistenti. L'ultima Supercoppa a Doha c'era se non sbaglio Valeri, è internazionale ed ha esperienza, non dobbiamo pensare che sia un problema, c'è grande rispetto per lui" .