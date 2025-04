Gautieri: "L’abito più adatto al Napoli è il 4-3-3 visto ieri, azioni figlie di specifici allenamenti"

vedi letture

“L’Inter è impegnata in più competizioni ma ha una rosa ampia in cui ci sono tanti intercambiabili, il Napoli sta rincorrendo e - ha detto l’allenatore ed ex azzurro Carmine Gautieri a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' - deve sbagliare il meno possibile, tenendo conto che i nerazzurri difficilmente sbagliano due gare.

Il Napoli sta comunque facendo un percorso straordinario, guidato da un grandissimo allenatore, e deve fare la corsa su se stesso. L’Inter ha qualcosa in più ma il calcio non è una scienza esatta e quindi c’è ancora qualche possibilità. L’abito più adatto al Napoli è proprio il 4-3-3, quello che in parte si è visto ieri. Lo dico da tempo che è questo il sistema di gioco migliore per le caratteristiche della rosa, essendoci diversi attaccanti esterni e le due mezze ali con capacità di inserimento. Ieri si è visto che alcune azioni sono figlie di una specifica preparazione in allenamento ed hanno beneficiato dei movimenti tipici da 4-3-3. Olivera da centrale potrebbe giocare, ha l’equilibrio giusto per sopperire a certe mancanze, è strutturato, è mancino, sa impostare anche da dietro. Insomma potrebbe giocare al posto di Juan Jesus, nel caso serva".