Gazzetta, D'Angelo: "Icardi aspetta solo la Juve, la 9 a Lukaku ultimo segnale di rottura"

Vincenzo D'Angelo, collega de La Gazetta dello Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "In questo momento Mauro Icardi vuole aspettare la Juventus, è da qualche mese che il giocatore è entrato nell'ottica di lasciare l'Inter solo per i bianconeri. La nove a Lukaku è stato l'ultimo passo per sancire il divorzio inevitabile, anche perchè Icardi ha il suo brand MI9. Bisogna capire se la Juve possa fare questa operazione".