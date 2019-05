Gazzetta, Malfitano: "La Juve per Sarri sarebbe un punto di arrivo"

In diretta su Radio CRC, è intervenuto Mimmo Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport: "Sarri alla Juve? Vedo sconforto da parte dei tifosi del Napoli, ma noi dimentichiamo che parliamo di professionisti. La Juve, per Sarri, sarebbe un altro punto d'arrivo importante e davanti ad un ingaggio faraonico dimenticherebbe le polemiche del passato, come farebbero anche i tifosi bianconeri. Ormai nel calcio è difficile ed inutile parlare di bandiere e sentimenti. Il tecnico toscano andrebbe ad allenare un club fortissimo, sarebbe impossibile dire no. Partiamo da un presupposto e da una certezza: se la Gazzetta scrive delle cose è perchè le ha certificate, non scrive per sentito dire. C'è stata la telefonata del Napoli a Gasperini dopo la sconfitta con l'Arsenal, ma era semplicemente un sondaggio. Detto questo, Ancelotti non avrebbe dovuto parlare fino al ritiro di Dimaro; invece ha preteso di parlare dopo la partita con l'Inter, scocciato da queste voci su Gasperini. Viene in conferenza a parlare della clausola che il Napoli deve esercitare entro il 31 maggio, facendo capire che gli azzurri hanno il coltello dalla parte del manico".