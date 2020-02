Gazzetta, Malfitano: "Non credo che il Napoli sia inferiore all'Inter o la Lazio"

Mimmo Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport, parla così ai microfoni di Radio Marte: “Credo che davvero questa squadra possa pensare di iniziare una grande rimonta in ottica Champions League. Ma credete che questa squadra sia inferiore a Inter, Lazio o Roma? Io non credo, ritengo che il ritardo in classifica derivi da una parte di stagione condizionata da fattori esterni e non calcistici. Credo che nelle prossime gare si possa infilare un fiotto di vittorie, bisogna dare continuità ai risultati”.