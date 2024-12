Gazzetta, Monti: "Vedo un Napoli in crescita, c'è un giocatore determinante"

Gianluca Monti, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli a Torino ha fatto una buona partita, ad Udine la partita è stata discreta. Vedo una crescita del Napoli che è passata anche attraverso la sconfitta di campionato contro la Lazio. Il Genoa sarà un avversario che tende a chiudersi e il Napoli deve trovare più qualità in attacco. La qualità di Neres può risultare determinante a Genova, è veloce e di corsa lunga, ma ci sarà meno spazio col Genoa rispetto a quello che ha trovato ad Udine. Forse non è un gran tiratore, ma è uno che crea molto in zona goal. Il Napoli non ha le coppe ed in primavera gli altri potrebbero arrivarci stanchi”.

