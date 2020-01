Gazzetta smaschera Sarri: "A Napoli attaccava palazzo ed arbitri, ora evita polemiche e parolacce"

Sarri bifronte, scrive la Gazzetta dello Sport per raccontare le differenze tra il tecnico degli anni di Napoli e quello attuale. Al di là delle differenza sul campo, è evidente il mutamento anche a livello di comunicazione: "A Napoli si ricordano ancora le sue parole di fuoco al Palazzo, quel linguaggio che spesso ha creato imbarazzo e generato polemiche. Quegli attacchi al sistema, alla classe arbitrale, alla qualità dei terreni di gioco oppure alle scelte del calendario e agli orari delle partite stabilite dalla Lega. Sarri ha avuto da ridire contro quasi tutto e tutti, facendosi paladino di un’intera città, al punto da meritarsi l’appellativo di «Comandante». Quel Sarri - si legge - Torino non avrebbe diritto di cittadinanza. Sarri così è diventato meno impetuoso, ha evitato le polemiche, ha ridotto le parolacce e solo in qualche frangente la sua indole è affiorata".