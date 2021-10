Genoa, Ballardini: "Innamorato del calcio grazie a Diego"

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini, nel corso del suo intervento ai microfoni di Genoa Channel, ha ricordato Diego Armando Maradona: "Il mio pensiero è che Maradona, come magari prima Pelè e ora Messi e altri giocatori, sono il calcio. Se io mi innamoro del calcio è grazie a questi fuoriclasse, questi campioni e questi talenti puri. Il bambino che gioca a calcio ha come riferimento questi campioni meravigliosi. Il calcio parte da queste persone e noi poi dopo seguiamo e facciamo del nostro meglio chi giocando, chi allenando e chi facendo il dirigente. Diciamo che loro sono un punto di riferimento fondamentale per chi ha la passione per il pallone".