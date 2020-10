Genoa, Perin azzarda: “Covid è nato in laboratorio, non da trasmissione animale”

Intervista a Repubblica per Mattia Perin, portiere del Genoa che racconta la sua esperienza col Coronavirus. "Siamo molto scrupolosi. Nessuno toglie la mascherina, rispettiamo regole e distanziamenti, poi è chiaro che in campo veniamo a contatto, è inevitabile. Questa è una malattia subdola, la puoi prendere in taxi, oppure schiacciando il bottone di un ascensore".

Sui sintomi avuti. "Il 21 settembre mi recai a Torino per rivedere mia moglie e i bambini, era un lunedì: al contrario di quanto è stato detto, non esiste alcuna evidenza che io abbia contratto il Coronavirus proprio quel giorno. La pandemia? Resto convinto che tutto sia nato in laboratorio e non dalla trasmissione animale".