Genoa, Vieira a Dazn: “Dobbiamo essere compatti e non lasciare spazio tra le linee"

Nel pre-partita di Genoa-Napoli, l’allenatore rossoblù Patrick Vieira è intervenuto ai microfoni di DAZN: ” Dobbiamo giocare la nostra partita", ha affermato il tecnico francese. "Abbiamo qualità e giochiamo in casa, dobbiamo essere offensivi".

La sua idea di calcio è offensiva, con una linea difensiva alta. Questa impostazione potrebbe non essere adatta contro il Napoli, una squadra pericolosa in profondità.

"Questa è una squadra da scudetto, una squadra fortissima, però noi siamo in un buon momento e dobbiamo giocare la nostra partita. Abbiamo dei tifosi che ci danno energia positiva e dobbiamo utilizzare questa energia per andare avanti e provare a fare gol".

La scelta di schierare Vitinha dal primo minuto sembra una scelta coraggiosa, molto offensiva contro una squadra come il Napoli.

"Sì, dobbiamo giocare la nostra partita. Loro sono una squadra forte, però noi abbiamo qualità, giochiamo in casa e dobbiamo provare a essere più offensivi, a creare di più. Ero contento di come Vitinha ha lavorato l'ultima settimana. Proviamo e vediamo come andrà la partita, ma sono positivo".

Per mantenere l'equilibrio in campo, con due punte come quelle del Napoli, i suoi centrocampisti dovranno lavorare molto. Prevederà una marcatura a uomo su Lobotka o cercherà di schermare le linee di passaggio?

"Dobbiamo essere compatti, non lasciare spazio tra le linee perché il Napoli ha la qualità tecnica per trovare i suoi giocatori tra le linee. Dobbiamo fare una grande partita senza palla".