Gerolin: "Ancelotti non va cambiato. Udinese match durissimo..."

Manuel Gerolin, dirigente sportivo ed ex ds dell'Udinese, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alle vicende di casa Napoli: “Credo che il Napoli abbia un organico forte, Ancelotti troverà la migliore medicina. Adesso tocca fare punti.

Udinese? Il prossimo impegno sarà durissimo, quello con l’Udinese. Sia Napoli che Udinese hanno bisogno di punti.

Champions? L’organico del Napoli è da alto livello, adesso bisogna far quadrare quello che non andava, sicuramente non cambiare allenatore. Ancelotti ha tanta esperienza europea e può metterla al servizio del Napoli”.