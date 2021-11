Ghoulam su Koulibaly: "Persona speciale, per me un fratello! Con lui è tutto facile"

Faouzi Ghoulam, terzino del Napoli, nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si è soffermato anche su Kalidou Koulibaly: "Con lui è molto facile. Quando ti ritrovi un uomo così puoi solo migliorare dal punto di vista umano. E' una persona speciale, lo sappiamo tutti, tifosi compresi. E' un onore essere con lui, per me è un fratello. Non ho tanto da dire perché io e lui già sappiamo".