"Giacomelli doveva dare fallo di Llorente!". Battibecco Bergonzi-Del Genio a KK: "Ma quale fallo? Non si può sentire!"

"L'errore grosso di Giacomelli è non fischiare fallo. Prima c'era un fallo sanzionabile per la difesa, doveva fischiarlo, così si evitava tutto questo. Non puoi non prendere decisioni. Il primo fallo è dell'attaccante del Napoli, Llorente, su Kjaer. E doveva fischiarlo". Da questa analisi parte Mauro Bergonzi, ex arbitro della CAN di A, che a Radio Kiss Kiss Napoli prova a spiegare l'episodio del contatto di ieri in Napoli-Atalanta. Collegato anche Paolo Del Genio, che ferma l'ex direttore di gara e lo ammonisce: "Ma quale fallo di Llorente? Ma di che stiamo parlando? Un animale di 1,93 metri ti viene addosso e tu non ti proteggi? Non si può sentire!"