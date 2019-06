Gianni Di Marzio controcorrente: "Lozano è un esterno, non una seconda punta. Duvàn a Napoli era un pezzo di legno..."

Queste le parole di Gianni Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Radio Marte sui temi di casa Napoli: "Lozano è un esterno perchè gioca largo a sinistra e può giocare anche a destra. E’ un ottimo giocatore, ma non gioca dietro la prima punta, è un esterno.

Zapata a Napoli era un pezzo di legno, doveva essere educato affinché imparasse i movimenti giusti in relazione alla porta avversaria. Nel tempo ha trovato allenatori come Gasperini che con pazienza hanno creduto in lui. Con Gasperini ho parlato anche di Zapata e avevamo lo stesso pensiero sul colombiano: ha affinato la sua tecnica e ora è nel pieno della sua maturità. Oggi non costa meno di 40 milioni e se il Napoli dovesse prenderlo farebbe sì un passo indietro, ma anche un atto di intelligenza. Milik e Zapata hanno le stesse caratteristiche e sarebbe un peccato riportare il colombiano a Napoli e non farlo giocare. Mi piacerebbe invece vedere Rodrigo del Valencia in azzurro, credo sia un ottimo attaccante e lo vedrei bene a Napoli”.