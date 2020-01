Gianni Di Marzio: "Flop Lozano, Allan andava ceduto. Politano non è Callejon"

Gianni Di Marzio, osservatore e consulente di mercato, si è espresso così nel 'Processo di Sportiva' ai microfoni di Radio Sportiva: "C'è stato un concorso di colpe da parte di tutti. Per Gattuso non è stato facile intervenire in questa situazione ma adesso deve centrare qualche obiettivo. La società si sta addossando delle responsabilità per gli acquisti fatti oggi per giugno e credo possa vendere i migliori per cercare di rifare la squadra. Allan? Andava ceduto nel momento opportuno. Se il Napoli non entra in Champions perde quei 40 milioni che servono per investire sul mercato. Politano? Completamente diverso da Callejon. Il vero flop è Lozano, un giocatore piccolino che è venuto meno come forza e rapidità".