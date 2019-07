Gianni Di Marzio: "James un fuoriclasse, ma deve lavorare a livello mentale"

Difficile trovare chi storce il naso dinanzi ad un calciatore come James Rodriguez, ma qualche tifoso resta scettico, come spesso accade. Gianni Di Marzio parla del colombiano ai microfoni di TMW Radio: "James Rodriguez ha un sinistro incredibile, ha ottimi colpi. Non ha trovato la continuità che mi aspettavo perché deve lavorare ancora a livello mentale, ma è giovane e può crescere. Sul piano individuale è un fuoriclasse".